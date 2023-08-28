«Наконец-то, сама нарежу шницель»: женщина без руки в восторге от бионического протеза

Жительница Германии Доминика примеряет новый протез – бионическую руку. Этого дня ждала долго. Мечтала о том,..
Дата загрузки: 2023-08-29
Доминика родилась без нижней части руки. А сейчас одна из первых в Германии бесплатно получит бионический протез британской компании Open Bionics. Он напечатан на 3D-принтере и одобрен врачами. Протезы оплачивает немецкая государственная страховая компания.
[Доминика Фрич, жительница Майнца]:
«Я просто хочу быть как все. Хочу взять в одну руку вилку, в другую нож, и нарезать свой шницель. Это такие простые действия, но у меня этого нет».
У Доминики были уже разные протезы, но все они тяжёлые и не особенно функциональные. Когда завтракает на работе, бутерброды ей делают коллеги. С обычным протезом самой это не под силу. Бионическая рука даст больше возможностей.
[Бертинг Гиллебаг, сотрудник компании Open Bionics]:
«Преимущество этого протеза в том, что можно управлять каждым пальцем. К тому же он лёгкий. Поскольку мы делаем протезы с помощью 3D-принтера, нам удаётся намного снизить их вес».
В бионическом протезе есть мио-датчики, считывающие электрические сигналы, которые появляются при напряжении сохранившейся мышечной ткани. Полученные данные поступают в микропроцессор протеза и преобразуются в команды для моторов, управляющих искусственной конечностью.
[Доминика Фрич, жительница Майнца]:
«Это так здорово! Такое чувство, что у меня всегда была рука. Раньше я и представить не могла, что смогу действовать обеими руками».
Доминика какое-то время будет привыкать к новому протезу. Планирует начать с самого простого – выгула собаки и готовки еды.
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