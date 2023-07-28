Две пожилые чихуахуа Закари и Пи-Ви живут в приюте в американском штате Северная Каролина. Раньше у них был хозяин, но он скончался. Сотрудники приюта заметили, что собаки всегда вместе.
Как выяснилось, у прежнего хозяина собаки прожили восемь лет. Сотрудник службы спасения Николь Джонсон рассказала: «Рядом друг с другом они чувствуют себя в безопасности. Когда их разлучают, Пи-Ви грустит и с трудом приспосабливается к новым людям. Закари более общительный, а Пи-Ви – застенчивая».
«Мы подумали, что раз они так близки, то после стольких лет заслужили сказочную свадьбу», – сказала Николь.
Свадебное платье Пи-Ви подошло ей идеально. На Закари был симпатичный смокинг. Во дворе расстелили плед и устроили свадебную фотосессию. «Погода стояла хорошая. Казалось, что собаки улыбаются», – рассказала Николь.
Собак решили не разлучать и найти им одного хозяина. Сотрудники приюта считают, что для Закари и Пи-Ви подойдёт новый дом, где будет тихо и нет маленьких детей. Собаки любят кататься на автомобиле и общаться со спокойными пожилыми сородичами.
Неразлучные пожилые собаки ждут нового хозяина
Две пожилые чихуахуа Закари и Пи-Ви живут в приюте в американском штате Северная Каролина. Раньше у них был хозяин, но он скончался. Сотрудники приюта заметили, что собаки всегда вместе.