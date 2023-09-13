Мама нашла куклу похожую на её сына с синдромом Дауна

20-летняя Броуди растит трёхлетнего сына, у которого синдром Дауна. Однажды молодая мама узнала, что в детский магазин поступила новая коллекция игрушек.



«Как только я увидела этих кукол, на глаза навернулись слёзы, – рассказала Броуди. – Через несколько месяцев после появления игрушек, изображающих детей с разной инвалидностью, компания выпустила кукол похожих на детей с синдромом Дауна». Стоит такая кукла 15 долларов. Женщина рассказала, что пять лет назад видела подобную куклу в другом магазине, но она стоила 100 долларов.



По словам Броуди, дети смеялись над её сыном, и говорили, что он выглядит смешно. Они не хотят с ним играть, потому что он «странный».

«Я надеюсь, что эти куклы, стоящие на полках рядом с обычными игрушками, помогут детям понять, что мы все равны, независимо от инвалидности, цвета кожи или волос. В нас есть что-то общее, но есть и различия», – пояснила молодая мама.



Малыш был просто счастлив, получив двух кукол похожих на него. Молодая мама делится видеороликом в сети, на которых сын играет с Чарли и Хайди (так назвали кукол). Малыш с ними не расстаётся. Он любит их обнимать, возить по дому в коляске и кататься с ними с мини-горки.

Броуди ведёт в соцсети страничку о жизни сына, рассказывая людям о синдроме Дауна. Сейчас у неё более восьми тысяч подписчиков.