Муж подарил жене на золотую свадьбу миллион подсолнухов

Фермер из американского штата Канзас хотел на 50-летний юбилей свадьбы подарить своей жене Рене что-то особенное.



«10 августа мы отмечаем 50-летие нашей свадьбы. Что подарить в такую дату? Я много об этом думал. Она всегда любила подсолнухи. И я решил, что в этом году нужно посадить подсолнухи. Я засеял ими 32 гектара земли», – рассказал фермер Ли Уилсон.



В мае сын помог отцу засеять поле. Они постарались, чтобы Рене об этом не узнала. Фермер говорит, что на поле примерно 1,2 миллиона подсолнухов.



Всё это трудно было удержать в секрете. Узнав о сюрпризе, Рене сказала: «Я почувствовала себя особенной. Прекраснее подарка на годовщину свадьбы, чем поле подсолнухов, просто не может быть». Ли рассказал, что познакомился с Рене в средней школе. В 16 лет они стали встречаться и с тех пор вместе.



Многие приезжают на поле подсолнухов сфотографироваться. «Это было весело, но я думаю, что одного раза достаточно. В следующем году нужно будет придумать что-то другое», – считает Ли.



Тем, кто хочет увидеть подарок Ли своей жене, советуют поторопиться. Подсолнухи цветут не дольше двух недель.