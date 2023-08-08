Фермер из американского штата Канзас хотел на 50-летний юбилей свадьбы подарить своей жене Рене что-то особенное.
«10 августа мы отмечаем 50-летие нашей свадьбы. Что подарить в такую дату? Я много об этом думал. Она всегда любила подсолнухи. И я решил, что в этом году нужно посадить подсолнухи. Я засеял ими 32 гектара земли», – рассказал фермер Ли Уилсон.
В мае сын помог отцу засеять поле. Они постарались, чтобы Рене об этом не узнала. Фермер говорит, что на поле примерно 1,2 миллиона подсолнухов.
Всё это трудно было удержать в секрете. Узнав о сюрпризе, Рене сказала: «Я почувствовала себя особенной. Прекраснее подарка на годовщину свадьбы, чем поле подсолнухов, просто не может быть». Ли рассказал, что познакомился с Рене в средней школе. В 16 лет они стали встречаться и с тех пор вместе.
Многие приезжают на поле подсолнухов сфотографироваться. «Это было весело, но я думаю, что одного раза достаточно. В следующем году нужно будет придумать что-то другое», – считает Ли.
Тем, кто хочет увидеть подарок Ли своей жене, советуют поторопиться. Подсолнухи цветут не дольше двух недель.
Муж подарил жене на золотую свадьбу миллион подсолнухов
Фермер из американского штата Канзас хотел на 50-летний юбилей свадьбы подарить своей жене Рене что-то особенное.