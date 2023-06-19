Польше грозит новая массовая гибель рыбы в реке Одра

Польша сделала всё возможное, чтобы снизить риск очередной массовой гибели рыбы в реке Одра. Об этом..
Дата загрузки: 2023-06-20
Прошлым летом в реке, протекающей вдоль границы Германии с Польшей, были обнаружены тонны мёртвой рыбы. Это побудило польское правительство к действиям, которые, по мнению многих, были запоздавшими.
При этом несколько недель назад произошла ещё одна массовая гибель в каналах, которые соединяют Одру с Верхней Силезией. Это густонаселённый регион на юго-западе Польши, где находится несколько угольных месторождений.
Министр климата Анна Москва заявила, что городские сточные воды, насыщенные азотом и фосфором – основная причина недавнего инцидента.
Исследование «Гринпис», проведённое ранее в этом году, показало, что солёность воды в притоках Одры, в которые сбрасывают воду угольные шахты, выше, чем в Балтийском море. Это способствовало росту токсичных водорослей.
Польшу призывают сократить сброс воды в реку. Впрочем, Москва считает, что следовать призывам природозащитников – нерационально.
[Анна Москва, министр климата Польши]:
«Нам бы в одночасье пришлось отрезать от рек все очистные сооружения, больницы, частные дома и промышленные предприятия. И, конечно, такие сумасшедшие предложения звучат со стороны некоторых зелёных».
В целом эксперты считают, что массовая гибель прошлым летом была вызвана несколькими факторами. Это высокая солёность, маловодье, жара и токсичные золотые водоросли.
По их словам, риск повторения ситуации очень высок, особенно учитывая, что температура воды в Одре в последнее время резко повысилась.
Недавняя массовая гибель случилась в Гливицком и Кедзежинском каналах. Пробы воды в них также показали наличие токсичных водорослей.
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