Зачем хозяева придумали колени-обманки для кошки

Ребекка Мэй с мужем Алексом взяли из лондонского приюта 10-летнюю кошку Зигги. Поначалу та была пугливой, но потом привыкла и не отходила от новых хозяев ни на шаг.



Больше всего Зигги любит сидеть на коленях. «Для Зигги свободные колени – это цель: как только она их видит, должна на них сесть! Она прижимает уши, и глаза у неё темнеют, когда она думает, что вы собираетесь сесть», – рассказала Ребекка о привычке своей кошки.



Если не было возможности сесть на колени, кошка всё равно находила способ быть ближе к хозяевам. Она устраивалась на спине или старалась удержаться на плечах.



Когда супруги стали работать дома, ситуация осложнилась. Зиггги ходила по рабочему столу и клавиатуре компьютера. Она могла помешать во время важного разговора. Кошачья лежанка на столе мало помогала, поэтому Алекс решил сделать колени- обманки.



Он взял старые брюки, набил их полотенцами и положил грелку. Для большей реалистичности добавил туфли и подушку вместо живота. Изобретение сработало!

Зигги нашла дорогу к искусственным коленям и первый раз пролежала там четыре часа. Колени-обманки помогают супругам в рабочее время.

«Мне показалась интересной идея создать обманку. Но муж не ожидал, что это, на самом деле, сработает, – рассказала Ребекка. – У нас есть ещё кошка Харли, но ей это совершенно неинтересно, а вот Зигги понравилось».

Супруги говорят, что используют колени-обманки только в день напряжённых звонков. В остальное время кошка сидит на коленях заботливых хозяев.