Сёрфингистка потеряла руки и ноги, но продолжает покорять волны

Испанка Сара Альмагро в 18 лет осталась без рук и ног, а сейчас плывёт на сёрфе..

Испанка Сара Альмагро в 18 лет осталась без рук и ног, а сейчас плывёт на сёрфе у острова Гран-Канария. Девушка перенесла менингококковый менингит. Из-за осложнений ей также пересадили почку.

[Сара Альмагро, сёрфингистка]:

«Я пришла в больницу, а через пять месяцев уехала оттуда в инвалидной коляске – без рук и ног. Я перенесла инфекционно-токсический шок и семь остановок сердца. После этого постоянно нуждалась в диализе».

Тогда Саре казалось, что её мечты стать сёрфингисткой рухнули. Она родилась в Малаге на Средиземном море и с пяти лет занималась сёрфингом. Вызов судьбы приняла с мужеством и просто продолжила делать то, что ей нравилось. Уже через три года завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по парасёрфингу в США.

[Сара Альмагро, сёрфингистка]:

«У меня было четыре протеза, пересаженная почка, и я представляла Испанию на чемпионате мира по парасёрфингу. И на шею мне повесили серебряную медаль. После всего случившегося я даже не могла себе такого представить».

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Сейчас Саре 23 года. Она постоянно участвует в соревнованиях и стремится к новым победам.

[Сара Альмагро, сёрфингистка]:

«Я бы с радостью поехала на Паралимпийские игры. Это моя мечта. Надеюсь, сделаю это в 2028 году».

Сейчас Международный паралимпийский комитет рассматривает возможность включения сёрфинга в Паралимпиаду-2028. Решение примут до конца этого года.

Сара тем временем продолжает тренироваться, а в свободное время изучает юриспруденцию.

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