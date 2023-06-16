ЕЦБ поднял ключевые процентные ставки до 22-летнего максимума

Европейский Центробанк в восьмой раз подряд повысил ключевую процентную ставку – ту, которую банки платят за..

Европейский Центробанк в восьмой раз подряд повысил ключевую процентную ставку – ту, которую банки платят за надёжное хранение наличных. Она составила 3,5%. Это 22-летний максимум.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард сказала журналистам на пресс-конференции после заседания совета управляющих, что полна решимости вернуть уровень инфляции к среднему целевому показателю в 2%.

[Кристин Лагард, глава ЕЦБ]:

«Инфляция снижается, но, по прогнозам, долго будет оставаться слишком высокой. Мы хотим обеспечить своевременное возвращение инфляции к нашей среднесрочной цели в 2%. Поэтому сегодня управляющий совет решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов».

ЕЦБ также повысил свои прогнозы «базовой» инфляции на 2023 и 24 годы, за исключением энергоресурсов и продуктов питания.

[Кристин Лагард, глава ЕЦБ]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Экономический рост, вероятно, останется слабым в краткосрочной перспективе, но укрепится в течение года, поскольку инфляция снижается, а перебои с поставками продолжают ослабевать».

По словам Лагард, условия в различных секторах экономики неравномерны. Производство продолжает слабеть, отчасти из-за снижения мирового спроса и ужесточения условий финансирования в зоне евро.

При этом перспективы экономического роста и инфляции остаются крайне неопределёнными. Мировой торговле грозит фрагментация, что может оказать давление на экономику еврозоны. Рост также может замедлиться, если последствия денежно-кредитной политики окажутся сильнее, чем предполагалось.

[Кристин Лагард, глава ЕЦБ]:

«Весьма вероятно, что мы продолжим повышать ставки в июле. И это не станет для вас большим сюрпризом».

Центробанк охватывает 20 стран зоны евро. Он ожидает, что инфляция останется выше целевого уровня в 2% до 2025 года.

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