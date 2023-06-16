Вырванные с корнем деревья и электрические столбы. Кое-где повреждены крыши, и продолжает хлестать проливной дождь. На..

На Индию и Пакистан обрушился циклон «Бибарджой»

Вырванные с корнем деревья и электрические столбы. Кое-где повреждены крыши, и продолжает хлестать проливной дождь. На запад Индии обрушился циклон «Бибарджой». Страдает штат Гуджарат.

При этом людей успели эвакуировать из опасных районов. Это делали последние несколько дней не только в Индии, но и в Пакистане. В целом эвакуировали более 180 тысяч человек.

[Анирудх Даве, член совета города Мандви]:

«Всех, кто живёт в глинобитных домах, эвакуировали в безопасные места. Им предоставили еду и воду».

Впрочем, жертв избежать не удалось. Сообщается о гибели двоих пастухов. Оба пытались спасти свои стада.

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Ударивши по суше со скоростью ветра до 115 километров в час, «Бибарджой» ослаб.

Упавших деревьев много, и они заблокировали дороги. Соответствующие службы занимаются расчисткой.

«Бибарджой» в переводе с бенгальского означает «катастрофа».

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