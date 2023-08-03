Экстремальная жара продолжает нарушать привычный ход жизни во всём мире

В Иране из-за аномальной жары два будних дня сделали выходными. Закрылись госучреждения, банки и школы. Больницы..

В Иране из-за аномальной жары два будних дня сделали выходными. Закрылись госучреждения, банки и школы. Больницы приведены в состояние повышенной готовности. На улицах дежурят машины скорой помощи.

В Ахвазе на юго-западе Ирана температура поднялась до 50 градусов, в Тегеране сейчас плюс 40. Власти рекомендуют пожилым и людям с хроническими болезнями оставаться дома.

[жительница Тегерана]:

«Сегодня слишком жарко. Приходится надевать свободную и лёгкую одежду». [житель Тегерана]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Не припомню такой жары в Тегеране. Так жарко мне было только на юге Ирана, когда я там жил».

А это Чили. Здесь сейчас зима, но она экстремально жаркая. В горной местности в Кокимбо – плюс 37. В Сантьяго – плюс 25. Это на десять градусов больше обычной зимней температуры.

[житель Сантьяго]:

«Очень жарко. На зиму не похоже».

Климатологи говорят, что на погоду в Чили повлиял природный феномен Эль-Ниньо, из-за которого нагревается Тихий океан.

[Рауль Кордеро, климатолог]:

«Этот год может стать одним из трёх самых тёплых годов за всю историю наблюдений. И с вероятностью в 50% это будет самый тёплый год, когда-либо зарегистрированный на планете».

От изнуряющей жары страдают и на другой стороне земного шара. В Южной Корее во многих регионах регистрируют около 40 градусов Цельсия.

При этом в Пуане на западе страны десятки тысяч молодых людей собрались на Всемирный слёт скаутов. 500 из них уже обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия, вызванного жарой.

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