Экстремальная жара продолжает нарушать привычный ход жизни во всём мире

В Иране из-за аномальной жары два будних дня сделали выходными. Закрылись госучреждения, банки и школы. Больницы..
Дата загрузки: 2023-08-03
В Ахвазе на юго-западе Ирана температура поднялась до 50 градусов, в Тегеране сейчас плюс 40. Власти рекомендуют пожилым и людям с хроническими болезнями оставаться дома.
[жительница Тегерана]:
«Сегодня слишком жарко. Приходится надевать свободную и лёгкую одежду». [житель Тегерана]:
«Не припомню такой жары в Тегеране. Так жарко мне было только на юге Ирана, когда я там жил».
А это Чили. Здесь сейчас зима, но она экстремально жаркая. В горной местности в Кокимбо – плюс 37. В Сантьяго – плюс 25. Это на десять градусов больше обычной зимней температуры.
[житель Сантьяго]:
«Очень жарко. На зиму не похоже».
Климатологи говорят, что на погоду в Чили повлиял природный феномен Эль-Ниньо, из-за которого нагревается Тихий океан.
[Рауль Кордеро, климатолог]:
«Этот год может стать одним из трёх самых тёплых годов за всю историю наблюдений. И с вероятностью в 50% это будет самый тёплый год, когда-либо зарегистрированный на планете».
От изнуряющей жары страдают и на другой стороне земного шара. В Южной Корее во многих регионах регистрируют около 40 градусов Цельсия.
При этом в Пуане на западе страны десятки тысяч молодых людей собрались на Всемирный слёт скаутов. 500 из них уже обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия, вызванного жарой.
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