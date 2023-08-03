Асфальт и бетон усугубляют волны жары, которые становятся всё экстремальнее

Во время волн аномальной жары многие дорожные покрытия плавятся и напоминают раскалённую лаву. На этом изображении..
Дата загрузки: 2023-08-03
На этом изображении показана температура травы и асфальта в обычный жаркий летний день.
При температуре воздуха в 28 градусов по Цельсию трава прогревается до такого же уровня, а асфальт – на два градуса больше.
Впрочем, это не предел. В особую жару он нагревается в среднем до 65 градусов. При этом температура на максимуме может превышать 80 градусов.
Таким асфальтом можно обжечься. Для серьёзного ожога хватит пары секунд.
Так, в американском городе Финикс врачам приходится лечить много пациентов с ожогами, полученными при падении на дорогу.
Температура асфальта и бетона также играет решающую роль в том, насколько жарко становится вокруг.
Во время волн жары искусственные поверхности поглощают до 95% солнечной энергии, а затем отдают тепло окружающему воздуху, повышая его общую температуру. В итоге образуются так называемые «городские острова тепла».
Этот термин климатологи используют, чтобы описать урбанистические районы, где намного жарче, чем в сельской местности. В них также более высокая концентрация местных жителей.
Так, в Европе почти половина школ и больниц в городах находится на островах тепла.
Агентство ЕС по окружающей среде говорит, что это ставит под угрозу уязвимые группы населения, включая детей и пожилых.
Эти тепловые спутниковые изображения показывают тепловые профили городов. На них видна разница между температурой в парках и районах, где мало деревьев и травы. Такой критический разрыв может стоить многим жизни, особенно в эпоху потепления климата.
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