Во время волн аномальной жары многие дорожные покрытия плавятся и напоминают раскалённую лаву. На этом изображении..

Асфальт и бетон усугубляют волны жары, которые становятся всё экстремальнее

Во время волн аномальной жары многие дорожные покрытия плавятся и напоминают раскалённую лаву.

На этом изображении показана температура травы и асфальта в обычный жаркий летний день.

При температуре воздуха в 28 градусов по Цельсию трава прогревается до такого же уровня, а асфальт – на два градуса больше.

Впрочем, это не предел. В особую жару он нагревается в среднем до 65 градусов. При этом температура на максимуме может превышать 80 градусов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Таким асфальтом можно обжечься. Для серьёзного ожога хватит пары секунд.

Так, в американском городе Финикс врачам приходится лечить много пациентов с ожогами, полученными при падении на дорогу.

Температура асфальта и бетона также играет решающую роль в том, насколько жарко становится вокруг.

Во время волн жары искусственные поверхности поглощают до 95% солнечной энергии, а затем отдают тепло окружающему воздуху, повышая его общую температуру. В итоге образуются так называемые «городские острова тепла».

Этот термин климатологи используют, чтобы описать урбанистические районы, где намного жарче, чем в сельской местности. В них также более высокая концентрация местных жителей.

Так, в Европе почти половина школ и больниц в городах находится на островах тепла.

Агентство ЕС по окружающей среде говорит, что это ставит под угрозу уязвимые группы населения, включая детей и пожилых.

Эти тепловые спутниковые изображения показывают тепловые профили городов. На них видна разница между температурой в парках и районах, где мало деревьев и травы. Такой критический разрыв может стоить многим жизни, особенно в эпоху потепления климата.

Короткая ссылка на эту страницу: