5000 улиток-питомцев: успех в социальной сети помог женщине начать бизнес

Хотите домашнее животное, которое не линяет, не нуждается в выгуле и вообще не издаёт шума? Крис..

Хотите домашнее животное, которое не линяет, не нуждается в выгуле и вообще не издаёт шума? Крис Бакли нашла идеальный вариант – улитки.

Жительница Мюнхена и мать двоих детей превратила своё хобби в бизнес, когда впервые завела видеоблог о своих питомцах-улитках. Успех оказался ошеломляющим.

Изначально это было идеей её старшего сына. За один вечер страница женщины набрала 30 тысяч подписчиков. Их число быстро выросло до 180 тысяч.

[Крис Бакли, заводчица улиток]:

«Я подумала, почему бы не показать это моим подписчикам? А потом видео стали вирусными».

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Сегодня Крис – эксперт по улиткам. Она начала разводить их и продавать в интернет-магазине.

Называет себя «снэйл-инфлюенсером», от английского слова «snail» – «улитка». Всех своих подписчиков она приветствует на «слизистой стороне», затем даёт им советы, как содержать улиток дома, чем их кормить, как поддерживать необходимую влажность и какие виды улиток лучше всего подходят для новичков.

[Крис Бакли, заводчица улиток]:

«Если вы хотите улитку в качестве домашнего питомца, сначала нужно решить, какую улитку вы хотите. И если вы это знаете, то нужно купить пластиковую коробку или террариум, почву, предметы, в которых они могут спрятаться, миску для воды, чтобы они могли купаться. Конечно, нужна еда. И всё. Это основа для содержания улиток».

В её офисе обитает около 5000 улиток разных видов. Некоторые ахатины достигают в длину 25 сантиметров и весят до 600 граммов.

[Крис Бакли, заводчица улиток]:

«Улитка хороша в качестве домашнего питомца, потому что, если правильно обустроить вольер, она не требует много внимания. Выгуливать улитку не придётся. И это подходит для людей, которые много работают».

Такой успех стал для женщины неожиданностью. Она планировала связать свою жизнь с искусством и хотела стать музыкантом. Но пока руководит успешным бизнесом и уже наняла одного штатного сотрудника.

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