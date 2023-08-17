Боливийцы разбивают камни во время фестиваля, чтобы жить безбедно

Расколоть камень – трудная задача даже для мужчины. Но боливийка Мария старательно машет тяжёлым молотком. Ведь..
Дата загрузки: 2023-08-17
[Мария Пома, жительница Ла-Паса]:
«В прошлом году я попросила у Девы Уркупиньи машину. Мы пришли с верой. В этом году мы просим дом. У нас уже есть земельный участок, поэтому мы построим дом».
Отколотый камень обычно отдают священнику, чтобы тот его освятил. Потом хранят дома целый год как реликвию – до следующего праздника.
[Иван Флорес, житель Ла-Паса]:
«Если, ударив по камню, я отколю большой кусок, значит, будет изобилие, и всё задуманное сбудется».
Обычно жители Ла-Паса собираются в праздник рядом с пересохшей рекой, поскольку камней здесь достаточно. Такой ритуал зародился более 200 лет назад.
Согласно легенде, девочка из народности кечуа каждый день пасла овец у реки среди холмов. Однажды она увидела Деву Марию. А та заговорила с ней на её родном языке. Она велела пастушке собрать камни и отнести домой, а сама поднялась на холм и исчезла.
Дома ноша девочки превратилась в куски серебра. Так семья пастушки спаслась от бедности. А Деву Марию стали звать Уркупиньей, что на языке кечуа означает «уже на холме».
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