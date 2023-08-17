Боливийцы разбивают камни во время фестиваля, чтобы жить безбедно

Расколоть камень – трудная задача даже для мужчины. Но боливийка Мария старательно машет тяжёлым молотком. Ведь..

[Мария Пома, жительница Ла-Паса]:

«В прошлом году я попросила у Девы Уркупиньи машину. Мы пришли с верой. В этом году мы просим дом. У нас уже есть земельный участок, поэтому мы построим дом».

Расколоть камень – трудная задача даже для мужчины. Но боливийка Мария старательно машет тяжёлым молотком. Ведь от этого зависит, как пройдёт её следующий год. Чем больше кусок она отколет от камня, тем обеспеченнее будет жизнь. По крайней мере, в это верят участники ежегодного фестиваля в Ла-Пасе. Четырёхдневный праздник посвящён Деве Уркупинье.

Отколотый камень обычно отдают священнику, чтобы тот его освятил. Потом хранят дома целый год как реликвию – до следующего праздника.

[Иван Флорес, житель Ла-Паса]:

«Если, ударив по камню, я отколю большой кусок, значит, будет изобилие, и всё задуманное сбудется».

Обычно жители Ла-Паса собираются в праздник рядом с пересохшей рекой, поскольку камней здесь достаточно. Такой ритуал зародился более 200 лет назад.

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Согласно легенде, девочка из народности кечуа каждый день пасла овец у реки среди холмов. Однажды она увидела Деву Марию. А та заговорила с ней на её родном языке. Она велела пастушке собрать камни и отнести домой, а сама поднялась на холм и исчезла.

Дома ноша девочки превратилась в куски серебра. Так семья пастушки спаслась от бедности. А Деву Марию стали звать Уркупиньей, что на языке кечуа означает «уже на холме».

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