ООН начала откачку более миллиона баррелей нефти с аварийного супертанкера, который пришвартован в порту Йемена у..

ООН начала откачку более 1 млн баррелей нефти с аварийного танкера в Йемене

ООН начала откачку более миллиона баррелей нефти с аварийного супертанкера, который пришвартован в порту Йемена у побережья Красного моря. Организация называет его крупнейшей экологической бомбой замедленного действия в мире.

С 80-х годов прошлого века йеменские власти использовали судно FSO Safer как резервуар для хранения нефти. При этом с 2015 года, когда в стране вспыхнул военный конфликт, ремонтом и обслуживанием танкера никто не занимался. В итоге в 2019-м в моторное отделение просочилась вода. Целостность судна, построенного в 1974 году, в была нарушена.

ООН взялась за сложные аварийно-спасательные работы, поскольку никто другой не выразил готовность это сделать. Нефть перекачивают на другой танкер.

[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:

«Нам понадобится около 20 миллионов долларов США, чтобы завершить проект. Он включает в себя очистку и утилизацию танкера FSO Safer и устранение любой экологической угрозы Красному морю».

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Если бы нефть вытекла, это вылилось бы в экологическую и гуманитарную катастрофу огромного масштаба.

[Ахим Штайнер, представитель ООН]:

«Несколько недель назад кое-кто задавался вопросом, есть ли на самом деле на судне нефть. Я могу заверить вас, что сейчас независимые исследователи измерили количество нефти на судне. Оно составляет около миллиона 130 тысяч баррелей».

Эксперты предупреждали, что танкер может либо взорваться, либо развалиться на части. В этом случае нефтяное пятно в четыре раза превысило бы то, которое образовалось в результате аварии на судне «Эксон Вальдес» у берегов Аляски в 1989 году. Тогда оно растянулось на 28 тысяч квадратных километров.

По словам Гутерриша, в случае нынешней аварии были бы разорены целые рыболовецкие общины, исчезли бы сотни тысяч рабочих мест. Также на неопределённый срок закрылись бы крупные порты.

В целом на устранение последствий возможной аварии потребовалось бы около 20 миллиардов долларов.

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