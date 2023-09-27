В преддверии выборов в Польше, которые состоятся 15 октября, правящая партия «Право и справедливость» и её..

Проблема инфляции и дыр в бюджете ждёт победителей выборов в Польше

В преддверии выборов в Польше, которые состоятся 15 октября, правящая партия «Право и справедливость» и её соперники обещают избирателям щедрые расходы на социальный сектор.

Но тому, кто победит, придётся столкнуться с инфляцией и дырами в государственном бюджете.

«Право и справедливость» уже увеличила расходы на социальное обеспечение, благодаря которым, как показывают опросы, поляки меньше переживают из-за высокой инфляции.

Хотя такая поддержка считается довольно скромной по сравнению с мерами в Западной Европе, есть опасения, что она может помешать усилиям по снижению инфляции. В феврале она достигла пика в 18,4%. Сейчас опустилась до 10%. Это вдвое выше, чем в еврозоне.

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Избиратели отмечают, что будут смотреть на то, какие предвыборные обещания выполнят партии.

[житель Варшавы]:

«Вопрос в том, кто победит на выборах и какие предвыборные обещания будут выполнены. Если у нас есть социальные расходы, должны быть и доходы, верно? Вопрос в том, не проявится ли это в виде новых повышенных налогов». [жительница Варшавы]:

«С экономикой постоянно что-то происходит, дороги строятся, больницы финансируются. Я думаю, что правительство делает очень много. И те, кто думает, что это какая-то ошибка или что они делают что-то не так, ошибаются».

В экономике Польши наблюдается двухлетний всплеск иностранных инвестиций, поскольку компании пользуются её квалифицированной, но всё ещё относительно дешёвой рабочей силой.

Но рейтинговые агентства и аналитики считают, что обещания увеличить социальные расходы будет трудно отменить. А это может стать ударом по государственным финансам.

При этом Нацбанк Польши хочет снизить процентную ставку больше, чем ожидалось: на 75 базисных пунктов. А это говорит о том, что он стремится стимулировать экономический рост, а не остановить инфляцию.

Государственные доходы могут оказаться под ещё большим давлением, если выборы приведут к неубедительным результатам. Это может задержать финансирование со стороны ЕС.

Экономисты отмечают, что самым вероятным сценарием после выборов станет повышение налогов.

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