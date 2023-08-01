Уровень инфляции в еврозоне в июле продолжил снижаться. Большинство показателей базового роста цен также сократились. Это..

Инфляция в еврозоне в июле замедлилась, а мировые цены на нефть продолжили рост

Уровень инфляции в еврозоне в июле продолжил снижаться. Большинство показателей базового роста цен также сократились. Это хорошая новость для Европейского центробанка, поскольку он рассматривает возможность прекращения резкого повышения процентных ставок.

Потребительские цены в июле выросли на 5,3%. Месяцем ранее рост составил 5,5%.

В начале года еврозоне едва удалось избежать технической рецессии. А уже по итогам первой половины года можно сказать, что блок вернулся к росту с более значительным расширением, чем ожидалось.

ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 0,3%. При этом экономисты прогнозировали 0,2%.

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Между тем, цены на нефть должны показать самый большой месячный прирост за год. Так, рынок готовится к сокращению поставок из Саудовской Аравии и России – двух крупнейших экспортёров в мире.

Цена за нефть марки Brent превысила 85 долларов за баррель. Это самый большой скачок с января 2022 года.

Ожидается, что Эр-Рияд продлит добровольное сокращение добычи на миллион баррелей в сутки до сентября.

Ранее Россия также объявила, что сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в день в августе, поскольку она работает совместно с Эр-Риядом над повышением цен. Экспорт России остается высоким, несмотря на западные санкции.

Тем временем, есть признаки того, что рост цен на нефть вскоре может остановиться.

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