В Париже продолжается технологическая выставка VivaTech

Новое беспилотное такси для быстрого передвижения в воздухе. Air Scooter умеет вертикально взлетать и садиться. Весит..

[Фрэнки Запата, генеральный директор Zapata]:

«Это не игрушка для богатых. Мы не собираемся их продавать. Это машина, которую будут использовать, во-первых, для перевозки пассажиров, а во-вторых, в спасательных целях».

Новое беспилотное такси для быстрого передвижения в воздухе. Air Scooter умеет вертикально взлетать и садиться. Весит 115 килограммов и развивает скорость до 100 километров в час. Такую машину представили на парижской выставке VivaTech.

Ожидается, что уже в 2024 году Air Scooter начнёт катать туристов. Сначала над сельской местностью и парками.

[Фрэнки Запата, генеральный директор Zapata]:

«Прежде чем сможешь пролететь над Парижем и Нью-Йорком, нужно будет накопить миллионы лётных часов».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Впрочем, некоторые считают, что до массовых полётов на таких авто ещё далеко.

[Жером Коломбен, журналист]:«Сомневаюсь, что к Олимпийским играм 2024 года или даже позже у нас будет множество таких дронов. Думаю, их по-прежнему будут использовать крайне специфическим образом для определённой клиентуры в определённых случаях».

Климатические технологии — еще одна важная тенденция VivaTech. Французско-марокканская компания Agua de Sol представляет гидропанели, которые производят воду из воздуха.

[Люк Метивье, гендиректор Agua de Sol]:«Это можно использовать в странах, где достаточно солнца и влаги, то есть примерно в 70% стран мира».

А стартап Actronika привезла тактильный жилет под названием Skinetic. Его можно будет использовать в играх виртуальной реальности. Например для того, чтобы игрок почувствовал, что его прострелили.

Норвежская компания World Wide Wind привезла новаторскую ветряную турбину. Она может производить в два раза больше электроэнергии, чем обычная.

VivaTech – крупнейшая технологическая выставка Франции.

Короткая ссылка на эту страницу: