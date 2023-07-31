Боливия намерена сокращать зависимость от доллара с помощью юаня

Боливия намерена сократить свою зависимость от доллара во внешней торговле с помощью китайского юаня. Об этом..

[Марсело Монтенегро, министр экономики Боливии]:

«Многие уже платят за импорт потребительских товаров, транспортных средств, автомобилей, сырья и готовых материалов, а также капитальных товаров, конвертируя их стоимость в юани. Об этом заявил управляющий Палатой экспортёров. Он сказал, что строители и импортёры уже используют юань. Это не означает, что мы заменили использование доллара, но у всего есть начало».

Боливия намерена сократить свою зависимость от доллара во внешней торговле с помощью китайского юаня. Об этом заявил министр экономики Марсело Монтенегро. По его словам, некоторые импортёры уже переходят на новую валюту.

Впрочем, предприниматели обеспокоены, что юань может ограничить количество компаний, с которыми они могут вести бизнес.

[Мерседес Кисберт, глава Ассоциации импортёров Боливии]:

«Самая популярная валюта в мире – доллар. Китайская валюта известна в Китае. Я не думаю, что это хорошая идея – работать с юанями и забыть о долларах, потому что другие компании не захотят брать китайскую валюту».

Последние несколько месяцев в Боливии наблюдается нехватка долларов. Отчасти из-за падения добычи природного газа – ключевой позиции национального экспорта. Объём валютных резервов сократился примерно до четырёх миллиардов с пикового значения в 15 миллиардов долларов в 2014 году. Это стало ударом по государственным финансам, а также поставило под угрозу валютную привязку Боливии к доллару.

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