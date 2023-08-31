В Германии одобрили налоговые льготы, чтобы дать толчок экономике

Немецкая правящая коалиция на время отложила разногласия и одобрила пакет льгот для корпоративного налога. Объём скидки..
Дата загрузки: 2023-08-31
[Олаф Шольц, канцлер Германии]:
«Вот почему очень важно, чтобы в этой ситуации и на этом этапе мы начали стимулирующие меры со стороны правительства. Они подтолкнут рост в нашей стране и позволят компаниям не принимать решений, которые лишили бы нашу страну инвестиций и роста».
Предыдущая попытка принять пакет, получивший название «Закон о возможностях роста», оказалась неудачной. Законопроект заблокировала министр по делам семьи от «Партии зелёных» Лиза Паус. Она требовала включить в него 12 миллиардов евро на новое пособие на ребёнка.
Теперь же разногласия удалось преодолеть. Пакет согласовали на ближайшие четыре года.
Согласно проекту закона, в первый год его действия дефицит налоговых поступлений составит 2,6 миллиарда евро для федерального правительства, 2,5 миллиарда евро – для земель и 1,9 миллиарда евро – для муниципалитетов.
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