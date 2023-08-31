В Германии одобрили налоговые льготы, чтобы дать толчок экономике

Немецкая правящая коалиция на время отложила разногласия и одобрила пакет льгот для корпоративного налога. Объём скидки..

[Олаф Шольц, канцлер Германии]:

«Вот почему очень важно, чтобы в этой ситуации и на этом этапе мы начали стимулирующие меры со стороны правительства. Они подтолкнут рост в нашей стране и позволят компаниям не принимать решений, которые лишили бы нашу страну инвестиций и роста».

Немецкая правящая коалиция на время отложила разногласия и одобрила пакет льгот для корпоративного налога. Объём скидки составит семь миллиардов евро. По словам канцлера Олафа Шольца, это должно дать большой импульс слабеющей экономике.

Предыдущая попытка принять пакет, получивший название «Закон о возможностях роста», оказалась неудачной. Законопроект заблокировала министр по делам семьи от «Партии зелёных» Лиза Паус. Она требовала включить в него 12 миллиардов евро на новое пособие на ребёнка.

Теперь же разногласия удалось преодолеть. Пакет согласовали на ближайшие четыре года.

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Согласно проекту закона, в первый год его действия дефицит налоговых поступлений составит 2,6 миллиарда евро для федерального правительства, 2,5 миллиарда евро – для земель и 1,9 миллиарда евро – для муниципалитетов.

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