Япония увеличит расходы на оборону на фоне напряжённости в отношениях с Китаем

Япония увеличит расходы на оборону. В 2024 финансовом году они превысят 52 миллиарда долларов. Это чуть..
Дата загрузки: 2023-09-01
Япония второй год реализует план премьер-министра Фумио Кисиды по увеличению расходов на оборону на 300 миллиардов долларов в течение пяти лет. К 2027 году они должны достичь 2% ВВП страны. При таком уровне Япония выйдет на третье место по расходам на оборону после США и Китая.
В прошлом году японское правительство впервые со Второй мировой войны решило значительно нарастить военную мощь. По словам властей, причиной стали непредсказуемое поведение Северной Кореи, а также растущая напористость Китая.
В этом году Минобороны Японии запросило увеличить оборонные расходы вскоре после протеста Пекина. Он осудил сброс отработанной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» и запретил импорт японских морепродуктов. Токио, в свою очередь, потребовало отменить запрет.
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