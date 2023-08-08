Доллар поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года

Доллар на Московской бирже превысил 97 рублей. Такой курс последний раз был 25 марта 2022 года...

Доллар на Московской бирже превысил 97 рублей. Такой курс последний раз был 25 марта 2022 года. Евро вырос до 106 рублей 60 копеек, также обновив 16-месячный минимум. В целом вся минувшая неделя стала самой неблагоприятной для российской валюты за год.

Эксперты объясняют падение рубля снижением доходов от экспорта. Он значительно сократился из-за антироссийских санкций. В то же время импорт растёт. В итоге в страну поступает мало валюты, но спрос на неё всё больше, поскольку в ней нуждаются импортёры. Ситуацию не спасает даже то, что цены на нефть марки Brent закрепились на уровне 85-90 долларов за баррель.

Также на ослабление рубля повлияло то, что Минфин решил с 7 августа не продавать, а скупать иностранную валюту. В итоге рубль лишился поддержки. Такая ситуация вызвала некоторую панику на рынке, и люди начали скупать доллары и евро, что тоже ослабило рубль.

Ситуация усложняется и потому, что за рубеж стало выводиться больше иностранной валюты. Эксперты называют ещё одну причину падения курса рубля. Она в том, что Россия отказалась от продажи нефти и газа за доллары.

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Специалисты в основном не берутся предсказать, когда рубль укрепится. Но многие предупреждают, что если доллар превысит отметку в 100 рублей, в России начнёт расти инфляциия.

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