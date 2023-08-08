Доллар поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года

Доллар на Московской бирже превысил 97 рублей. Такой курс последний раз был 25 марта 2022 года...
Дата загрузки: 2023-08-08
Эксперты объясняют падение рубля снижением доходов от экспорта. Он значительно сократился из-за антироссийских санкций. В то же время импорт растёт. В итоге в страну поступает мало валюты, но спрос на неё всё больше, поскольку в ней нуждаются импортёры. Ситуацию не спасает даже то, что цены на нефть марки Brent закрепились на уровне 85-90 долларов за баррель.
Также на ослабление рубля повлияло то, что Минфин решил с 7 августа не продавать, а скупать иностранную валюту. В итоге рубль лишился поддержки. Такая ситуация вызвала некоторую панику на рынке, и люди начали скупать доллары и евро, что тоже ослабило рубль.
Ситуация усложняется и потому, что за рубеж стало выводиться больше иностранной валюты. Эксперты называют ещё одну причину падения курса рубля. Она в том, что Россия отказалась от продажи нефти и газа за доллары.
Специалисты в основном не берутся предсказать, когда рубль укрепится. Но многие предупреждают, что если доллар превысит отметку в 100 рублей, в России начнёт расти инфляциия.
Короткая ссылка на эту страницу: