В Китае из-за наводнения с фермы сбежали десятки опасных рептилий

На юге Китая ищут около 70 сбежавших с фермы крокодилов. Рептилии сбежали в результате наводнения в..
Дата загрузки: 2023-09-15
Рептилии сбежали в результате наводнения в окрестностях города Маомин в провинции Гуандун. Из-за проливных дождей местное озеро переполнилось.
Как сообщили китайские государственные СМИ, повредилось заграждение вольера, где содержали крокодилов, и образовалось две дыры.
Местные власти организовали поисковую операцию и водоотводные работы. Поля обыскивают на лодках. Жителям окрестностей посоветовали не выходить из своих домов.
Около половины беглецов уже удалось поймать. Некоторых пришлось застрелить.
В провинции Гуандун находятся тематический парк крокодилов и крупнейшая в Китае база по разведению этих рептилий.
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