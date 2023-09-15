fb pixel
Телеканал NTD

В Китае из-за наводнения с фермы сбежали десятки опасных рептилий

В Китае из-за наводнения с фермы сбежали десятки опасных рептилий

На юге Китая ищут около 70 сбежавших с фермы крокодилов. Рептилии сбежали в результате наводнения в..

Дата загрузки: 2023-09-15

В Китае из-за наводнения с фермы сбежали десятки опасных рептилий
На юге Китая ищут около 70 сбежавших с фермы крокодилов.

Рептилии сбежали в результате наводнения в окрестностях города Маомин в провинции Гуандун. Из-за проливных дождей местное озеро переполнилось.

Как сообщили китайские государственные СМИ, повредилось заграждение вольера, где содержали крокодилов, и образовалось две дыры.

Местные власти организовали поисковую операцию и водоотводные работы. Поля обыскивают на лодках. Жителям окрестностей посоветовали не выходить из своих домов.

Около половины беглецов уже удалось поймать. Некоторых пришлось застрелить.

В провинции Гуандун находятся тематический парк крокодилов и крупнейшая в Китае база по разведению этих рептилий.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...