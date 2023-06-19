На улицы Ноттингема выехало авто с «водителем-призраком»

На улицах английского города Ноттингем появился необычный автомобиль. Выглядит, как беспилотный, и за рулём никого. Но..

На улицах английского города Ноттингем появился необычный автомобиль. Выглядит, как беспилотный, и за рулём никого. Но так ли это? Попробуем разобраться.

Автомобиль останавливается перед пешеходным переходом и уступает людям дорогу. При этом на дисплее высвечивается приветливый смайлик, а потом надпись: «Я вас вижу» или «Я уступаю дорогу». Люди смело проходят.

Всё это часть необычного эксперимента, который провели исследователи Ноттингемского университета.

[Дэвид Р. Лардж, сотрудник Ноттингемского университета]:

«Мы знаем, как люди взаимодействуют с водителем-человеком. А если его нет? Если беспилотная машина ведёт себя иначе, в другом стиле, то что произойдёт, когда за рулём нет человека, с которым можно установить зрительный контакт, помахать ему рукой, поблагодарить его или сказать: «Я хочу перейти дорогу» или «Вы меня видите»? Безопасно ли тогда переходить дорогу?»

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Британские учёные решили узнать реакцию людей, но для эксперимента взяли обычный электрический Nissan Leaf. А за рулём этого псевдобеспилотника устроился «водитель-призрак». Чтобы его не заметили, надел костюм в виде автокресла.

[Дэвид Р. Лардж, сотрудник Ноттингемского университета]:

«Это сиденье закрывало верхнюю половину моего тела. Руки остались свободными, чтобы управлять рулевым колесом снизу. У меня было пространство для обзора, и я отлично видел всё и мог нормально управлять автомобилем. Ноги были свободны, и я нажимал на педали».

При этом на заднем сиденье прятался другой человек и управлял дисплеем.

Эксперимент длился несколько дней. За это время псевдобеспилотное авто уступило дорогу более чем 500 пешеходам. Учёные провели анализ видеозаписи, а также опросили некоторых людей.

[Дэвид Р. Лардж, сотрудник Ноттингемского университета]:

«Было совершенно очевидно, что люди доверяли сообщениям на дисплее машины, которые были чёткими и понятными. Это повлияло на решение пешеходов перейти дорогу».

Некоторые пешеходы даже благодарно махали рукой так, как если бы в машине был живой водитель.

Учёные планируют исследовать отношение велосипедистов и мотоциклистов к беспилотным авто. Так что «водитель-призрак», возможно, скоро вернётся за руль.

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