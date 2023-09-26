По меньшей мере, шесть человек погибли, ещё 13 числятся пропавшими без вести из-за наводнения в столице..

Несколько человек погибли в городе Гватемала в результате разлива реки

По меньшей мере, шесть человек погибли, ещё 13 числятся пропавшими без вести из-за наводнения в столице Гватемалы. Река Лас-Вакас вышла из берегов в результате сильных ливней. Она протекает через город Гватемала.

Река разлилась примерно в трёх километрах от центра столицы. Смыло шесть жилых домов. Об этом сообщает гватемальское агентство по стихийным бедствиям.

[Цезар Матео, представитель полиции]:

«Нас подняли по тревоге в 2 часа ночи. Национальная полиция получила сигнал о бедствии в районе Диос-Эс-Филь в зоне 7, ниже моста Эль-Наранхо. Там поток воды и грязи снёс дома».

По словам пожарных, среди шестерых погибших один – ребёнок. Поисковые работы продолжаются. Как ожидается, число жертв возрастёт.

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В целом за текущий сезон дождей в Гватемале погибли 35 человек. Это официальные данные властей.

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