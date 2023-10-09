Растёт число погибших в результате разлива ледникового озера в Гималаях

Индийские спасатели продолжают поисковые работы в Гималаях, где несколько дней назад разлилось ледниковое озеро Лхонак. Число..

Индийские спасатели продолжают поисковые работы в Гималаях, где несколько дней назад разлилось ледниковое озеро Лхонак. Число жертв растёт. Подтверждена гибель 44 человек. Ещё десятки числятся пропавшими без вести.

[Рошад Прасад, спасатель]:

«Как видите, разрушения огромные. По обе стороны реки повреждены дома. В этом месте особенно плохо – уничтожено более 50 домов. Три метра грязи и каменных обломков. Также – трупы погибших. И мы не знаем, сколько ещё их под обломками домов».

Ледниковое озеро Лхонак в индийском штате Сикким считают одним из самых опасных в мире – в зоне риска находятся тысячи людей в населённых пунктах ниже по течению реки Тиста. В этот раз случилось самое страшное – озеро вышло из берегов в результате проливных дождей и предположительного схода лавины.

Затоплены города Рангпо и Сингтам.

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[пострадавшая]:

«Около 3:30 утра люди начали кричать, что дамба вот-вот прорвётся. Мы взяли с собой только документы. Всё в доме пропало, у нас не было возможности что-то спасти. Пока живём в спортзале, от нашего дома ничего не осталось. Он был вон там». [пострадавшая]:

«Как только мы услышали, что затопило весь город Сингтам, мы побежали. Нас никто не пришёл будить. Газовый баллон, все наши вещи – всё осталось в доме. Теперь у нас ничего нет. Как выжить таким беднякам, как мы?»

В штате Сикким проживает около 650 тысяч человек, в основном – буддисты. Он находится в горах между Непалом, Бутаном и Китаем. Из-за размытых дорог и снесённых мостов в некоторых регионах штата сейчас наблюдается нехватка топлива.

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