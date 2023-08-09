Как десятки волонтёров собирали мусор на реке Тиса в Венгрии
Спускаясь по второй по величине реке Венгрии, эти волонтёры охотятся за отходами. Но искать слишком долго..
Дата загрузки: 2023-08-10
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Спускаясь по второй по величине реке Венгрии, эти волонтёры охотятся за отходами. Но искать слишком долго..
Дата загрузки: 2023-08-10
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