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Как десятки волонтёров собирали мусор на реке Тиса в Венгрии

Как десятки волонтёров собирали мусор на реке Тиса в Венгрии

Спускаясь по второй по величине реке Венгрии, эти волонтёры охотятся за отходами. Но искать слишком долго..

Дата загрузки: 2023-08-10

Как десятки волонтёров собирали мусор на реке Тиса в Венгрии

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