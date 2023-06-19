Италия вернула Ираку каменную табличку возрастом почти 3000 лет

Этому древнему артефакту почти 3000 лет. Каменная табличка с надписями относится к эпохе Ассирийской империи, которая..

Этому древнему артефакту почти 3000 лет. Каменная табличка с надписями относится к эпохе Ассирийской империи, которая существовала на севере современного Ирака. Волею судеб изделие попало в Италию. Теперь итальянские власти вернули его Ираку. Артефакт доставил в страну сам президент.

[Абдул Латиф Рашид, президент Ирака]:

«Хотя это всего лишь одно изделие, но оно очень важное с точки зрения истории Ирака».

Табличка создана в период правления Салманасара III – одного из величайших царей Ассирии.

[Ахмед Факак Аль-Бадрани, министр культуры Ирака]:

«Это оригинальное древнее изделие с клинописью, и оно очень ценное. В эпоху шумерской цивилизации использовали глиняные таблички, поскольку на них было легче писать. Но ассирийцы делали гравировку на камнях, а это очень сложно».

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Ещё одна ценность артефакта в том, что текст на нём полный. Теперь специалисты займутся его переводом. Каменная табличка будет храниться в Национальном музее Ирака.

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