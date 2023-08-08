Спустя полгода после землетрясения жители Сирии по-прежнему живут с душевными травмами и в палатках

Сириец Джома Базид всё ещё не может забыть трагедию, которая забрала жизнь его жены и двоих..
Дата загрузки: 2023-08-09
После бедствия мужчина четыре дня пролежал под завалами. Когда его спасли, ему удалось найти сына в полевом госпитале в сирийском городе Азаз.
[Джома Базид, переживший землетрясение]:
«Я несчастлив. Я бы солгал себе, если бы сказал, что счастлив. Я несчастлив, поскольку сложно пережить эту потерю. Я смог снова купить машину, но это не восполняет то, что я потерял. Также невозможно забыть жену и детей».
А это город Джандарис, который был среди наиболее пострадавших в результате землетрясения. Ахмад Мусса Ахмад до сих пор боится жить в доме, поскольку тот может рухнуть. Поэтому он и его девять детей остаются в палатке.
[Ахмад Мусса Ахмад, переживший землетрясение]:
«Дом просто необходим. Если в следующем месяце пойдут дожди, я не знаю, куда мы пойдём. Но я не могу вернуться в деревню, не могу жить с детьми в доме, поскольку боюсь нового землетрясения. Я потерял сына и никогда не забуду о случившемся».
Это было самое смертоносное землетрясение в регионе за последние десятилетия. Оно унесло жизни около 58 000 человек.
Еще сотни тысяч людей остались без крова и еды в суровых зимних условиях, отчаянно нуждаясь в гуманитарной помощи.
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