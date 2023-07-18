В Ираке снесли 300-летнюю мечеть ради расширения дороги

Экскаватор разрушает минарет 300-летней мечети в иракском городе Басра. На такой шаг власти пошли ради расширения..

Экскаватор разрушает минарет 300-летней мечети в иракском городе Басра. На такой шаг власти пошли ради расширения дороги. Это вызвало гнев у местных жителей и духовных лидеров страны.

Минарет Сираджи построили ещё в 1727 году. Теперь же от него, а также от мечети и шпиля из сырцового кирпича с бирюзовой облицовкой осталась лишь груда обломков.

Губернатор Басры давно хотел убрать минарет, чтобы расширить дорогу и избавить город от пробок. Однако изначально его планировали сохранить и переместить, а не сносить.

Теперь он обещает построить новый и современный.

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[Асаад аль-Эйдани, губернатор Басры]:

«Неделю назад мы ясно сообщили суннитскому управлению пожертвований, что мы снесём эту мечеть и построим такую же в современном стиле».

Многим памятникам архитектуры Ирака – тысячи лет. При этом из-за пренебрежения и многолетних военных конфликтов бОльшая часть богатого культурного наследия страны находится в плачевном состоянии.

Теперь защитники культурного наследия опасаются строительного бума в Багдаде. А планы по расширению дорог, мостов и другой инфраструктуры по всей стране могут разрушить то, что ещё осталось.

[Маджед Аль-Хусейн, житель Ирака]:«Все народы сохраняют своё наследие и историю, а здесь это уничтожают. Это 300-летняя мечеть. Я не живу в этом районе, да, там интенсивное движение. Но что существовало раньше: мечеть или дорога? Раньше построили мечеть. Можно было поискать архитектурные решения, например построить мост, эстакаду».

При этом глава Суннитского фонда Басры заявил, что не давал согласия на снос минарета. По его словам, он договорился с губернатором о поиске компании, которая могла бы его переместить.

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