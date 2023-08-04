Ливийский фермер почти 40 лет хранил на виду статую, не зная о её ценности

Эта бронзовая статуя до недавнего времени считалась утраченной. Но, по счастливому стечению обстоятельств, реликвия сохранилась, и..
Дата загрузки: 2023-08-04
Реплика также сделана из бронзы. Её в 30-х годах прошлого века установили в центре Бенгази. Тогда этот город был столицей итальянской колонии. Она занимала территорию восточной части современной Ливии.
В конце 70-х власть в Ливии захватил Муаммар Каддафи. Всё созданное колониалистами стали разрушать. Статую волчицы также убрали с пьедестала. Затем она пропала.
Ливийские власти нашли скульптуру по наводке. Кто-то сообщил, что видел её на ферме недалеко от Бенгази.
[Насир аль-Харари, сотрудник Управления древностей]:
«Найденная скульптура восходит к мифологии римской эпохи и посвящена основанию Рима. Она известна как «Капитолийская волчица». В композицию входили скульптуры младенцев Ромула и Рема. Бенгазийская копия стояла недалеко от порта Бенгази».
Фермер Саид Мохаммед Бурабиде купил скульптуру в 80-х годах. Хранил её на самом видном месте – под деревом рядом с домом. Власти уверены: поклонник искусства не знал, что владеет государственной собственностью.
[Саид Мохаммед Бурабиде, фермер]:
«Я случайно увидел скульптуру у торговца металлоломом. Тот не хотел её хранить, поскольку это наследие колониального периода. А мне понравилась скульптура и качество работы, поэтому я её купил».
Саид без претензий отдал статую властям. Говорит, что рад даже больше чиновников, поскольку ему посчастливилось сохранить достояние своей страны. Теперь скульптуру будут реставрировать.
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