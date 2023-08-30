В Перу нашли гробницу жреца возрастом 3000 лет

Гробницу возрастом 3000 лет нашли на севере Перу. По мнению археологов, в ней захоронен жрец. Место,..

Гробницу возрастом 3000 лет нашли на севере Перу. По мнению археологов, в ней захоронен жрец.

Место, где сделали находку, находится высоко в горах. Священник похоронен под шестью слоями пепла, смешанного с чёрной землей. Внутри нашли керамические чаши. А по краям – две печати. Одна – с лицом, обращённым на восток, а другая – с изображением ягуара, обращённого на запад.

Нашли внутри и остатки краски для тела, что указывает на высокий статус усопшего.

[Юдзи Сэки, археолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Раскопки в этом районе ведут с 2005 года. Ранее здесь нашли гробницы «Леди Пакопампы», а также «Жрецов змеиного ягуара».

Предполагается, что это захоронение сделали примерно в 1200 году до нашей эры. То есть оно на пять веков старше, чем предыдущие находки.

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