В Непале переписывают золотыми чернилами буддийское писание возрастом 800 лет

Более десятка художников переписывают золотыми чернилами рукопись возрастом 800 лет. Это священное буддийское писание называется «Прагья..

Более десятка художников переписывают золотыми чернилами рукопись возрастом 800 лет. Это священное буддийское писание называется «Прагья Парамита». Оно хранится в знаменитом «Золотом храме тысяч Будд» в непальском городе Лалитпур.

Рукопись реставрируют каждые три года. На работу уходит месяц. Художники используют краску, в состав которой входят золотой порошок и льняной отвар.

[Хем Ратна Баджрачарья, художник]:

«Сейчас мы переписываем «Прагью Парамиту» золотыми чернилами. Писание читают ежедневно, поэтому золото тускнеет и стирается».

Писание состоит из восьми тысяч сутр. Считается, что Будда Шакьямуни произнёс их 2500 лет назад.

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В «Золотом храме» традиция регулярно читать «Прагью Парамиту» зародилась 400 лет назад. В Лалитпуре есть только одна такая рукопись. А во всём Непале их четыре. Остальные хранятся в храмах в Катманду.

«Золотой храм тысячи Будд» иначе называется «Хиранья Варна Маха Вихар». Считается, что он построен в XII веке, но некоторые источники утверждают, что в XV.

При храме находится монастырь. В роли настоятеля выступает 12-летний мальчик. Ему помогает юноша постарше. Каждый месяц их меняют.

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