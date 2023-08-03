fb pixel
Телеканал NTD

В Непале переписывают золотыми чернилами буддийское писание возрастом 800 лет

В Непале переписывают золотыми чернилами буддийское писание возрастом 800 лет

Более десятка художников переписывают золотыми чернилами рукопись возрастом 800 лет. Это священное буддийское писание называется «Прагья..

Дата загрузки: 2023-08-03

В Непале переписывают золотыми чернилами буддийское писание возрастом 800 лет
Более десятка художников переписывают золотыми чернилами рукопись возрастом 800 лет. Это священное буддийское писание называется «Прагья Парамита». Оно хранится в знаменитом «Золотом храме тысяч Будд» в непальском городе Лалитпур.

Рукопись реставрируют каждые три года. На работу уходит месяц. Художники используют краску, в состав которой входят золотой порошок и льняной отвар.

[Хем Ратна Баджрачарья, художник]:
«Сейчас мы переписываем «Прагью Парамиту» золотыми чернилами. Писание читают ежедневно, поэтому золото тускнеет и стирается».

Писание состоит из восьми тысяч сутр. Считается, что Будда Шакьямуни произнёс их 2500 лет назад.

В «Золотом храме» традиция регулярно читать «Прагью Парамиту» зародилась 400 лет назад. В Лалитпуре есть только одна такая рукопись. А во всём Непале их четыре. Остальные хранятся в храмах в Катманду.

«Золотой храм тысячи Будд» иначе называется «Хиранья Варна Маха Вихар». Считается, что он построен в XII веке, но некоторые источники утверждают, что в XV.

При храме находится монастырь. В роли настоятеля выступает 12-летний мальчик. Ему помогает юноша постарше. Каждый месяц их меняют.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...