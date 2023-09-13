В городе Дерна на востоке Ливии разрушения видны повсеместно. Местные власти говорят, что наводнение, вызванное прорывом..

Наводнение в Ливии: пропавших без вести может быть более 10 тысяч

В городе Дерна на востоке Ливии разрушения видны повсеместно.

Местные власти говорят, что наводнение, вызванное прорывом плотин, смыло четверть территории города.

Красный крест предполагает, что пропавших без вести по всей стране может быть около десяти тысяч.

Ураган «Даниэль», который пронёсся над Средиземным морем, обрушился на Ливию дождями и сильным ветром. Это добавило бедствия стране, которая и так была погружена в хаос из-за более чем десяти лет военного конфликта.

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Только в Дерне обнаружили более тысячи погибших. Теперь люди пытаются найти своих родственников.

[Тамер Рамадан, представитель Красного креста]:

«Наши команды на местах всё ещё оценивают ущерб. Число погибших огромно. Оно будет исчисляться тысячами».

По дороге в Дерну видны перевёрнутые на дорогах автомобили, поваленные деревья и затопленные дома. По словам местных чиновников, тела людей лежат повсюду.

Этот мужчина говорит, что наводнения бывают каждый год, но это было самым сильным. Многие остались без крыши над головой.

Город Дерна подвержен риску разлива реки, которая течёт с высокогорных районов на юг. Обычно от сильного наводнения его спасали дамбы, которые теперь разрушены.

В Дерну и соседний город Аль-Бадию доставляют гуманитарную помощь.

Турция и другие страны отправили в Ливию спасательные лодки и грузовики, а также генераторы и еду.

Ливия разделена на восток и запад воюющими сторонами. Международно признанное правительство в Триполи не контролирует восточные территории. Однако, как предполагается, помощь в Дерну оно направляет.

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