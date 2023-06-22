Потайные покои Марии-Антуанетты вновь открываются в Версальском дворце

Эти маленькие потайные комнаты в Версальском дворце когда-то были личными покоями королевы Франции Марии-Антуанетты. Здесь она..

Эти маленькие потайные комнаты в Версальском дворце когда-то были личными покоями королевы Франции Марии-Антуанетты. Здесь она искала убежища от шума и суеты королевского двора. После пяти лет сложной реставрации эти апартаменты открывают для посетителей.

Австрийская эрцгерцогиня Мария-Антуанетта вышла замуж за Людовика XVI в 1770 году. А через четыре года начала модернизировать свои покои. Её требовательность и нетерпеливость даже вызвали неодобрение первого королевского архитектора.

[Элен Делалекс, куратор Версальского дворца]:

«Наблюдение за успехами Марии-Антуанетты, которая участвовала в работе, даёт очень точный и правдивый портрет королевы. Все черты её личности выходят на первый план: невероятная дерзость, нетерпение, строгие стандарты – она хотела только лучшего; желание всегда идти в ногу со временем и вкус, который был очень изменчивым».

В этих покоях Мария-Антуанетта играла с детьми и принимала ограниченный круг друзей. Здесь сохранилось много личных вещей королевы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Элен Делалекс, куратор Версальского дворца]:

«В Версале много произведений искусства, но мало таких, которые королева использовала в повседневной жизни. Мы демонстрируем здесь переносной сундук. В нём хранилась детская одежда её первого сына – наследника престола. Сундук великолепен. Он обит шёлковой тканью с ручной росписью».

В апартаментах также есть картина, выполненная художником-декоратором Жан-Батистом Удри.

[Элен Делалекс, куратор Версальского дворца]:

«Королева любила ананасы. Она сама выбрала великолепную картину этого фрукта кисти Жан-Батиста Удри для украшения кабинета, расположенного на втором этаже замка».

В покои Марии-Антуанетты будут пускать только маленькие экскурсионные группы до десяти человек.

Короткая ссылка на эту страницу: