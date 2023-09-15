Уникальный дворец Ватикана с секретной канцелярией открыт для посетителей

Для посетителей открыли дворец Канчеллерия в Риме. Его уникальность в том, что он считается анклавом Ватикана,..

Для посетителей открыли дворец Канчеллерия в Риме. Его уникальность в том, что он считается анклавом Ватикана, то есть не находится под управлением Италии.

Обычно его залы скрыты от глаз посетителей, ведь внутри расположен один из самых секретных офисов Святого Престола – Папская канцелярия.

Дворец построил в конце XV столетия кардинал Рафаэль Риарио. Его дядя, папа Сикст IV, известен тем, что заказал ещё более впечатляющий шедевр – Сикстинскую капеллу.

Сегодня во дворце находятся три важнейших суда Ватикана: Римская Рота, которая принимает решения об аннулировании браков, Апостольская сигнатура, которая рассматривает внутрицерковные административные дела, и Апостольская пенитенциария, которая, среди прочего, выдает индульгенции, то есть грамоты об отпущении грехов.

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Во время осмотра здания посетители проходят через залы с фресками, позолоченными элементами на потолках и колоннами. Они также посещают обшитую деревянными панелями библиотеку, где в начале XIX века Наполеон Бонапарт хранил императорские архивы.

В этих залах проходят обучение юристы, аккредитованные Римской Ротой. А в конце можно увидеть небольшую, уютную, украшенную фресками студию с маленьким балконом, выходящим на улицу дель Пеллегрино.

Экскурсия завершается под землёй, где находится постоянная выставка механических изобретений Леонардо да Винчи.

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