Ранее скрытую от глаз галерею нашли в древнем храме среди руин индейского города Чавин-де-Уантар в Перу...

«Застыл во времени»: скрытый от глаз коридор нашли в древнем храме в Перу

[Джон Рик, археолог из Стэнфордского университета]:

«Мы уже раскопали этот южный коридор и поняли, что он невысокий. На самом деле, он ведёт в центральные помещения храма».

Ранее скрытую от глаз галерею нашли в древнем храме среди руин индейского города Чавин-де-Уантар в Перу. Предполагают, что она была построена 3000 лет назад. В то время здесь зарождалась чавинская культура.

По мнению археологов, южным коридором пользовались до середины эпохи чавинской культуры.

[Джон Рик, археолог из Стэнфордского университета]:

«Позже, из-за угрозы обрушения, этот коридор навсегда закрыли. Так что он словно застыл во времени».

В коридоре нашли два каменных сосуда.

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Чавинская культура существовала с 900 по 200 год до нашей эры. Самый известный археологический памятник этой цивилизации – город Чавин-де-Уантар. Он построен в Андах на высоте 3150 метров над уровнем моря. Это был религиозный центр чавинской культуры.

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