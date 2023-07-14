«Застыл во времени»: скрытый от глаз коридор нашли в древнем храме в Перу

Ранее скрытую от глаз галерею нашли в древнем храме среди руин индейского города Чавин-де-Уантар в Перу...
Дата загрузки: 2023-07-14
[Джон Рик, археолог из Стэнфордского университета]:
«Мы уже раскопали этот южный коридор и поняли, что он невысокий. На самом деле, он ведёт в центральные помещения храма».
По мнению археологов, южным коридором пользовались до середины эпохи чавинской культуры.
[Джон Рик, археолог из Стэнфордского университета]:
«Позже, из-за угрозы обрушения, этот коридор навсегда закрыли. Так что он словно застыл во времени».
В коридоре нашли два каменных сосуда.
Чавинская культура существовала с 900 по 200 год до нашей эры. Самый известный археологический памятник этой цивилизации – город Чавин-де-Уантар. Он построен в Андах на высоте 3150 метров над уровнем моря. Это был религиозный центр чавинской культуры.
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