Как живётся крысе под защитой кролика

Кролик Уилбур и крыса Орвилл попали в ловушку, расставленную для бездомных кошек на улице. Их привезли в Лигу спасения животных в американском штате Айова.

Животные были молодые, здоровые и ручные, и, похоже, знали друг друга. Вероятно, они жили вместе в доме, а потом оказались на улице. Когда Орвилла хотели взять на руки, он спрятался под брюхо кролика, видимо, чувствуя себя там в безопасности.



«Когда мы гладим Уилбура, Орвилл подходит посмотреть, что мы делаем, и обнюхивает каждый сантиметр руки», – рассказала Джессика Йоргенсон, сотрудница Лиги спасения животных. – Если же мы пытаемся подойти к Орвиллу, он, как правило, прячется. Он черпает уверенность у своего приятеля Уилбура».



Сотрудники приюта надеялись, что прежний хозяин будет искать пропавших животных. Месяц за ними присматривали, а потом начали подыскивать нового владельца.



Кролик и крыса заботились друг о друге и были неразлучны. Иногда они играли в догонялки на пандусе в своём вольере.



«Их способ сна тоже очарователен. Уилбур находит удобное место на одеяле, а Орвилл зарывается и под одеяло, и под Уилбура и так спит, – рассказала Джессика. – Им очень комфортно друг с другом».



Для друзей искали хозяина с опытом общения с крысами и кроликами. Однажды в приют пришла женщина. Она искала крысу для своего мини-зоопарка. У неё живут зебровые вьюрки, черепахи, морская свинка и две собаки из приюта.



Женщина познакомилась с Уилбуром и Орвиллом и решила, что «эти двое пополнят её странный, но дружный маленький клан».

По мнению сотрудников приюта, дружба таких разных животных может послужить уроком для людей. «Они быстро прощают друг друга и могут преодолеть разногласия, чтобы сформировать прочные связи, – сказала сотрудница приюта. – Орвилл и Уилбур могут научить нас, как надо относиться друг к другу».