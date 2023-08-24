В Газе открылось первое «кошачье кафе»

Кошки справа, кошки слева… Много кошек вокруг. Это первое «кошачье кафе» в городе Газа. Называется просто..

Кошки справа, кошки слева… Много кошек вокруг. Это первое «кошачье кафе» в городе Газа. Называется просто – «Мяу».

Его владелица Наима не только радует любителей кошек, но и повышает осведомлённость о воспитании пушистых питомцев.

[Наима Меабед, владелица кафе]:

«Проект прост, и концепция его проста. Меня вдохновила страсть к кошкам, она у меня с детства. Многие любят кошек, но не могут их завести или найти время для общения с ними. А сюда можно прийти даже на пять минут в любое время дня. Порадоваться, избавиться от негатива. Вернуться домой с ощущением счастья и в хорошем настроении».

В кафе живут 14 кошек. Есть здесь и персы, и турецкая ангора, и обычные «дворняжки». Но гостям кафе нравятся все без исключения.

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[Хала Магасиб, посетительница]:

«Я всегда любила кошек, но мама не разрешала мне завести котёнка. Я очень обрадовалась, когда это кафе открылось прямо у нас в доме. Здесь очень мило. Мы приходим сюда зарядиться позитивом. Я очень люблю кошек и всегда прихожу сюда поиграть с ними».

Первое кошачье кафе открылось на Тайване ещё 25 лет назад – в 1998-ом. Так тайваньцы хотели привлечь туристов из Японии. С тех пор кафе с кошками, а также с другими видами животных – от коз до змей –появились во многих странах мира.

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