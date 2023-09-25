Древнеримский дворец Тиберия вновь открылся после реставрации

Грандиозный дворец Тиберия в Риме вновь распахнул двери после реставрации. Он простоял закрытым почти 50 лет...

Грандиозный дворец Тиберия в Риме вновь распахнул двери после реставрации. Он простоял закрытым почти 50 лет. Специалистам пришлось укреплять всю конструкцию, чтобы она не обрушилась.

Хотя дворец назван именем римского императора Тиберия, вероятно, его строили уже его преемники – Калигула, Клавдий и Нерон. Археологи выяснили, что фундамент дворца был заложен во второй половине первого столетия нашей эры. А Тиберий умер в 37-м году. Дворцовый комплекс ещё больше расширился при императорах Домициане и Адриане.

[Альфонсина Руссо, директор археологического парка Колизей]:

«Необыкновенный фасад дворца, смотрящий на Храм Весты и Римский форум, был создан специально для того, чтобы поразить воображение людей».

Величественный фасад когда-то был украшен мрамором. Теперь его образцы можно увидеть внутри дворца.

[Мартина Альмонте, археолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы изучали мрамор, чтобы понять, как был украшен дворец. Мы нашли образцы, которые относятся к эпохе (императора) Домициана. Мы попробовали воссоздать то, как правитель демонстрировал свою власть перед людьми. В этом дворце всё гигантское. Колонны были огромными. Подобных тогда не было во всей империи».

В эпоху средневековья дворец Тиберия опустел. Постепенно здание превратилось в руины. В XVI веке на территории дворцового комплекса разбили сады.

Раскопки начались в XVIII веке, затем продолжились в XIX. Сейчас археологи по-прежнему делают открытия.

[Альфонсина Руссо, директор археологического парка Колизей]:«Во время карантина мы нашли пространство, которое веками оставалось нетронутым. Это позволило нам собрать воедино тринадцать столетий истории. Даже итальянский археолог Пьетро Роза, работавший здесь во времена Наполеона III, не трогал это место».

В целом во дворце отреставрировали 13 комнат. Внутри выставлены найденные при раскопках археологические ценности: мраморные статуи, терракотовые маски, монеты, изделия из стекла и металла, а также другие артефакты.

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