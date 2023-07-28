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Руины театра Нерона обнаружили в нескольких шагах от Ватикана

Руины театра Нерона обнаружили в нескольких шагах от Ватикана

Удивительную находку сделали археологи в нескольких шагах от Ватикана. Рядом с дворцом Палаццо делла Ровере раскопали..

Дата загрузки: 2023-07-28

Руины театра Нерона обнаружили в нескольких шагах от Ватикана
Удивительную находку сделали археологи в нескольких шагах от Ватикана. Рядом с дворцом Палаццо делла Ровере раскопали руины театра Нерона. О нём давно известно из древнеримских текстов, но нашли его только теперь.

Когда-то здесь находилась роскошная вилла «Сады Агриппины». Она принадлежала Агриппине Старшей – матери императора Калигулы.

[Алессио де Кристофаро, археолог]:
«Литературные источники сообщают, что на территории «Садов Агриппины» Калигула построил большой цирк для гонок на колесницах. Позже, согласно Плинию Старшему, Нерон построил здесь театр».

Археологи говорят, что раскопали только часть театральной сцены, которая была диаметром более 40 метров. Остальное, вероятно, находилось под проходящей теперь рядом дорогой.

[Марция ди Менто, археолог]:

«На этой стороне находилась скена, которая служила задней стеной сцены. А колонны, которые сейчас стоят вдоль этой стены, видимо, были частью декорации. Эти колонны очень ценные».

Археологи также нашли древнюю посуду, включая керамические изделия, а также чаши из цветного стекла. Они очень редкие и ценные. Ранее удалось найти только семь подобных чаш той эпохи. Теперь же обнаружили ещё семь.

Помимо мраморных колонн, учёные раскопали фрагменты штукатурки, покрытой сусальным золотом. Эта находка и позволила экспертам понять, что перед ними руины театра Нерона.

Все артефакты, которые возможно перевезти, передадут в музей. Остальное останется здесь. Когда исследования завершатся, руины театра вновь скроются от человеческих глаз. Потом над ними разобьют сад.
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