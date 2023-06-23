Водные электровелосипеды хотят потеснить гидроциклы

Сможет ли водный электровелосипед потеснить на рынке гидроцикл? Новозеландская компания демонстрирует в пригороде Парижа новую модель..

Сможет ли водный электровелосипед потеснить на рынке гидроцикл? Новозеландская компания демонстрирует в пригороде Парижа новую модель своего изобретения – электрический велосипед на подводных крыльях Manta 5 второго поколения.

К преимуществам перед гидроциклами производитель относит достаточно небольшие вес и габариты, а также возможность разобрать конструкцию на пять частей. Это позволяет погрузить велосипед в багажник кроссовера, но в обычном автомобиле придётся опустить сиденья.

[Луис Уилкс, сотрудник компании Manta 5]:

«Нам говорят, что это может стать альтернативой гидроциклам. Ключевое отличие в том то, что наш велосипед работает без выбросов. К тому же не понадобится прицеп. На велосипеде очень легко ездить. Он лучше во всех отношениях».

Велосипед оснащён электромотором. Его мощности хватает на то, чтобы стартовать, не крутя педали. Максимальная скорость – 20 километров в час. Запас хода – до четырёх с половиной часов.

[Луис Уилкс, сотрудник компании Manta 5]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Велосипед держится вертикально даже в неподвижном состоянии. Байк оснащён дросселем, который позволяет ускоряться. Также есть датчик наклона: при опрокидывании отключается питание винта.

Научиться управлять велосипедом можно за 40 минут. Для первой модели требовалось три часа.

[Лоран Флорес, маркетолог]:

«Это как ковёр-самолёт, на котором становишься похожим на Аладдина. Можно выйти из офиса, сесть на велосипед и поехать не по дороге, а по Сене».

Производители считают, что электробайк выигрывает перед гидроциклами бесшумным движением. Такая прогулка превращается в безмятежное созерцание красот природы.

Правда, за новинку придётся выложить десять тысяч евро. На эти деньги можно купить обычные электровелосипеды для всей семьи. Но производители обещают снизить цену, если увеличатся продажи.

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