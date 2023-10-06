Хобби с пользой для экологии. Эти дайверы погружаются в воду не где-нибудь на экзотическом острове, а..

Как дайверы превращают хобби в миссию по очистке океана

Хобби с пользой для экологии. Эти дайверы погружаются в воду не где-нибудь на экзотическом острове, а на пляже Нью-Йорка – одном из немногих в мегаполисе, где разрешён дайвинг.

На глубине открываются живописные виды – рыбы, кораллы и другие морские обитатели. Но омрачают это пластиковые бутылки, фантики от конфет и километры рыболовной лески.

[Николь Зелек, инструктор по дайвингу]:

«Четыре года назад мы начали проводить ежемесячные акции по очистке небольшой бухты в Атлантическом океане в Квинсе. Мы заботимся об этом месте. Приезжаем сюда каждый месяц, даже зимой, когда холодно, потому что это наше обязательство».

Загрязнение не только портит пейзаж, но и угрожает жизни морских обитателей, птиц и тюленей.

[Танасия Свифт, дайвер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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К примеру, рыболовная леска весом меньше полукилограмма в распутанном виде оказывается длиной более 6 километров.

[Николь Зелек, инструктор по дайвингу]:

«Это кусок лески, который мы вытащили. Мы достали его со дна. А это свинцовые грузила».

Дайверы надеются убедить власти Нью-Йорка расширить количество мест для погружения на пляжах. Небольшие прибрежные уборки – важная часть борьбы с загрязнением океана.

Нью-йоркский дайвинг-клуб под руководством инструктора Николь Зелек – далеко не единственный в мире, где взялись периодически чистить городские заливы. Есть целое движение под названием «Дайверы против мусора». В нём более 90 000 участников. Они уже совершили около 21 тысячи погружений, достав из воды более двух милли

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