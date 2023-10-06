Как дайверы превращают хобби в миссию по очистке океана

Хобби с пользой для экологии. Эти дайверы погружаются в воду не где-нибудь на экзотическом острове, а..
Дата загрузки: 2023-10-07
На глубине открываются живописные виды – рыбы, кораллы и другие морские обитатели. Но омрачают это пластиковые бутылки, фантики от конфет и километры рыболовной лески.
[Николь Зелек, инструктор по дайвингу]:
«Четыре года назад мы начали проводить ежемесячные акции по очистке небольшой бухты в Атлантическом океане в Квинсе. Мы заботимся об этом месте. Приезжаем сюда каждый месяц, даже зимой, когда холодно, потому что это наше обязательство».
Загрязнение не только портит пейзаж, но и угрожает жизни морских обитателей, птиц и тюленей.
[Танасия Свифт, дайвер]:
«Множество живых организмов гибнет из-за лески. Рыба может запутаться в ней, кроме того, леска просто уничтожает места обитания».
К примеру, рыболовная леска весом меньше полукилограмма в распутанном виде оказывается длиной более 6 километров.
[Николь Зелек, инструктор по дайвингу]:
«Это кусок лески, который мы вытащили. Мы достали его со дна. А это свинцовые грузила».
Дайверы надеются убедить власти Нью-Йорка расширить количество мест для погружения на пляжах. Небольшие прибрежные уборки – важная часть борьбы с загрязнением океана.
Нью-йоркский дайвинг-клуб под руководством инструктора Николь Зелек – далеко не единственный в мире, где взялись периодически чистить городские заливы. Есть целое движение под названием «Дайверы против мусора». В нём более 90 000 участников. Они уже совершили около 21 тысячи погружений, достав из воды более двух милли
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