Фермер Клеантис потерял бОльшую часть поголовья коз в деревне на северо-востоке Греции. Их убил смертоносный лесной..

«Ничего не осталось»: греческий фермер потерял всё из-за крупнейшего в ЕС пожара

Фермер Клеантис потерял бОльшую часть поголовья коз в деревне на северо-востоке Греции. Их убил смертоносный лесной пожар, который бушует в стране более двух недель.

В тушении огня участвуют сотни пожарных, задействованы самолёты. Однако погасить пламя в регионе Эврос пока не удаётся. Этот пожар признали самым смертоносным в Европе за летний сезон. В результате него погибло не менее 20 человек. Также огонь уничтожил сотни домов и выжег густые леса в охраняемом заповеднике Дадья-Лефкими-Суфлион.

Клеантис говорит, что в прошлом году в результате лесного пожара у него сгорела половина хлева. Но животных удалось спасти. Теперь же хлев сожжён дотла.

[Клеантис Раптис, фермер]:

«Ничего не осталось. 35 животных сгорело. Остальные получили ожоги. Не знаем. выживут ли они. И что делать дальше, тоже не знаем».

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Евросоюз уже направил в Грецию 12 самолётов, 400 пожарных и 60 транспортных средств.

Этот пожар также называют крупнейшим в ЕС с тех пор, как в 2000 году Европейская система начала регистрировать данные о лесных пожарах. В районе Александруполиса на северо-востоке страны сгорело более 81 тысячи гектаров.

[Балаз Уйвари, представитель Еврокомиссии]:

«Еврокомиссия сейчас координирует усилия по оказанию помощи на различных фронтах через Механизм гражданской защиты ЕС по всей Европе. Особенно в греческом Александруполисе мы столкнулись с крупнейшим лесным пожаром, когда-либо зарегистрированным в ЕС».

Хотя летние лесные пожары в Греции – обычное явление, в последние годы они становятся всё более экстремальными из-за небывалых волн жары.

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