Из мотоцикла и с лодки: туристам предлагают взглянуть на Рим по-новому

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Дата загрузки: 2023-08-16
Местные гиды возят пассажиров по мощёным улицам и по площади Республики.
Подъехать можно достаточно близко, чтобы рассмотреть все детали этого исторического места.
[Лука ди Трапано, гид]:
«Это уникально, это другая перспектива. Обзор в 360 градусов. Конечно, гиды следят за дорогой, это понятно. Но все памятники видны с совершенно другой стороны».
Туристы надевают наушники, чтобы слышать каждое слово гида. Такие необычные экскурсии пользуются спросом.
[Джерри Леньер, турист из Лос-Анджелеса]:
«Лично я любитель моторов. Думаю, это здорово».
После отмены карантина туристы хлынули снова смотреть на Колизей и Ватикан. Но многие теперь ищут уникальных впечатлений.
Большой спрос наблюдается на гастрономические туры. Некоторые специализируются на уличной еде, другие включают уроки кулинарии и покупку продуктов на городских рынках.
[Федерика Сетте, гид]:
«Это не просто гастрономический тур с остановками, чтобы поесть и пойти. Это реальный опыт с местным жителем, который может дать несколько советов о настоящей еде, настоящей культуре».
Эта пара из Великобритании бродит по закоулкам римского рынка и еврейского квартала, останавливаясь, чтобы попробовать пиццу, местные сыры, мороженое и жареные рисовые шарики, известные как суппли.
[Саймон Ли, турист]:
«Я уже побывал на всех обычных экскурсиях: по Колизею и прочему. Хотел чего-то нового. Я люблю есть, поэтому решил отправиться в гастрономический тур».
А тем, кто любит активный отдых, стоит увидеть Рим с воды. Мягкий рафтинг добавит духа приключений в римские каникулы. Туристы проплывают мимо таких мест, как замок Святого Ангела.
[Марианна Тедески, гид]:
«Здесь очень спокойно, только наша группа».
Гиды говорят, что это хорошая альтернатива для семей с детьми-подростками, которым скучно по несколько раз в день ходить в музеи или замки.
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