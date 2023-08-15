Vespa – типичный итальянский транспорт. И теперь эти классические мотоциклы с колясками позволяют туристам взглянуть на..

Из мотоцикла и с лодки: туристам предлагают взглянуть на Рим по-новому

Vespa – типичный итальянский транспорт. И теперь эти классические мотоциклы с колясками позволяют туристам взглянуть на Рим по-новому.

Местные гиды возят пассажиров по мощёным улицам и по площади Республики.

Подъехать можно достаточно близко, чтобы рассмотреть все детали этого исторического места.

[Лука ди Трапано, гид]:

«Это уникально, это другая перспектива. Обзор в 360 градусов. Конечно, гиды следят за дорогой, это понятно. Но все памятники видны с совершенно другой стороны».

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Туристы надевают наушники, чтобы слышать каждое слово гида. Такие необычные экскурсии пользуются спросом.

[Джерри Леньер, турист из Лос-Анджелеса]:

«Лично я любитель моторов. Думаю, это здорово».

После отмены карантина туристы хлынули снова смотреть на Колизей и Ватикан. Но многие теперь ищут уникальных впечатлений.

Большой спрос наблюдается на гастрономические туры. Некоторые специализируются на уличной еде, другие включают уроки кулинарии и покупку продуктов на городских рынках.

[Федерика Сетте, гид]:

«Это не просто гастрономический тур с остановками, чтобы поесть и пойти. Это реальный опыт с местным жителем, который может дать несколько советов о настоящей еде, настоящей культуре».

Эта пара из Великобритании бродит по закоулкам римского рынка и еврейского квартала, останавливаясь, чтобы попробовать пиццу, местные сыры, мороженое и жареные рисовые шарики, известные как суппли.

[Саймон Ли, турист]:

«Я уже побывал на всех обычных экскурсиях: по Колизею и прочему. Хотел чего-то нового. Я люблю есть, поэтому решил отправиться в гастрономический тур».

А тем, кто любит активный отдых, стоит увидеть Рим с воды. Мягкий рафтинг добавит духа приключений в римские каникулы. Туристы проплывают мимо таких мест, как замок Святого Ангела.

[Марианна Тедески, гид]:

«Здесь очень спокойно, только наша группа».

Гиды говорят, что это хорошая альтернатива для семей с детьми-подростками, которым скучно по несколько раз в день ходить в музеи или замки.

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