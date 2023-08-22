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Сухогруз под огромными парусами высотой более 37 м вышел в первый рейс

Сухогруз под огромными парусами высотой более 37 м вышел в первый рейс

Этот сухогруз отправился в плавание впервые с тех пор, как был оборудован специальными парусами. Цель проекта..

Дата загрузки: 2023-08-22

Сухогруз под огромными парусами высотой более 37 м вышел в первый рейс
Этот сухогруз отправился в плавание впервые с тех пор, как был оборудован специальными парусами. Цель проекта – выяснить, как энергия ветра поможет сократить выбросы СО2 и потребление топлива в сфере судоходства.

Новые паруса не похожи на свои древние аналоги. Их высота превышает 37 метров. И они больше похожи на крылья самолёта.

Паруса разработала компания BAR Technologies. А построила их норвежская Yara Marine Technologies.

[Саймон Шофилд, представитель BAR Technologies]:
«Мы можем изменить изгиб паруса с помощью передних и задних закрылок. Это очень похоже на самолёт, который заходит на посадку. Он изменяет положение передних и задних закрылок. Это позволяет нам регулировать изгиб паруса, а соответственно – количество энергии. Мы можем выровнять парус в любом направлении, в соответствии с направлением ветра. Всё это делается автоматически».

Морская отрасль сегодня изучает ряд технологий, которые помогли бы отказаться от грязного мазута. Например, другие более чистые варианты, такие как аммиак и метанол.

[Саймон Шофилд, представитель BAR Technologies]:
«Это поможет и с экологической точки зрения, и в связи с тем, что стоимость обычного топлива растёт. Внедрение будущих видов топлива будет означать, что будет меньше экономического давления».

Сухогруз зафрахтован Cargill – одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся морскими грузовыми перевозками. Она изучает возможность использования ветряных крыльев для большего количества больших сухогрузов.

До изобретения паровых и дизельных двигателей корабли всех размеров ходили под парусами. Сейчас это в основном небольшие суда.
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