Сухогруз под огромными парусами высотой более 37 м вышел в первый рейс

Этот сухогруз отправился в плавание впервые с тех пор, как был оборудован специальными парусами. Цель проекта..
Дата загрузки: 2023-08-22
Новые паруса не похожи на свои древние аналоги. Их высота превышает 37 метров. И они больше похожи на крылья самолёта.
Паруса разработала компания BAR Technologies. А построила их норвежская Yara Marine Technologies.
[Саймон Шофилд, представитель BAR Technologies]:
«Мы можем изменить изгиб паруса с помощью передних и задних закрылок. Это очень похоже на самолёт, который заходит на посадку. Он изменяет положение передних и задних закрылок. Это позволяет нам регулировать изгиб паруса, а соответственно – количество энергии. Мы можем выровнять парус в любом направлении, в соответствии с направлением ветра. Всё это делается автоматически».
Морская отрасль сегодня изучает ряд технологий, которые помогли бы отказаться от грязного мазута. Например, другие более чистые варианты, такие как аммиак и метанол.
[Саймон Шофилд, представитель BAR Technologies]:
«Это поможет и с экологической точки зрения, и в связи с тем, что стоимость обычного топлива растёт. Внедрение будущих видов топлива будет означать, что будет меньше экономического давления».
Сухогруз зафрахтован Cargill – одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся морскими грузовыми перевозками. Она изучает возможность использования ветряных крыльев для большего количества больших сухогрузов.
До изобретения паровых и дизельных двигателей корабли всех размеров ходили под парусами. Сейчас это в основном небольшие суда.
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