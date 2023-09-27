Нарисовать культуру и историю Египта предлагают во время экскурсий

Художники собрались в музее, где хранится коллекция последнего монарха Египта – короля Фарука I. Они не..

Художники собрались в музее, где хранится коллекция последнего монарха Египта – короля Фарука I. Они не просто интересуются историей. Они хотят её изобразить.

В стране запустили кампанию «Нарисуй Египет». Так хотят связать историю с искусством. Для участников организуют экскурсии по достопримечательностям Каира и окрестностей, чтобы они на своих полотнах увековечили историю.

[Мохамед Хамди, основатель кампании]:

«Раньше я публиковал посты, посвящённые истории, искусству и цивилизации, и обнаружил, что они популярны, особенно среди молодежи. Итак, я решил объединить две идеи и представить историю, искусство, архитектуру и литературу молодому поколению».

Поначалу на экскурсии собиралось по 20 человек. Но популярность движения выросла, когда объявили о туре по рисованию и документированию исторических кладбищ Имама Шафи после новостей об их предстоящем сносе.

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С тех пор приходит от 50 до 100 человек.

[Мохамед Хамди, основатель кампании]:

«История сама по себе может быть сухой и скучной, потому что она состоит из дат и названий стран, имён принцев и султанов. Но когда мы представляем её через искусство, она привлекает много внимания».

[Энас Омара, художница]:«Экскурсии позволяют посетить места, которые можно изобразить, но о которых ничего не знаешь, в том числе какие события там происходили. Благодаря этой инициативе изображаешь эти места, одновременно изучая их историю». [Азиза Рашад, художница]:«Я чувствую, что исторические места и культурные объекты начали исчезать. Приятно, что есть кто-то, кто по-прежнему интересуется этим (наследием) и стремится показать это сегодня».

Теперь основатель движения обещает, что расширит экскурсии и на другие регионы Египта.

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