Македонское озеро Преспа уже потеряло половину своей воды

Эта деревянная пристань на озере Преспа в Северной Македонии когда-то была окружена водой. Но последние десятилетия..

Эта деревянная пристань на озере Преспа в Северной Македонии когда-то была окружена водой.

Но последние десятилетия уровень воды здесь постоянно снижается. Теперь конструкция оказалась на суше.

Озеро Преспа находится на территориях Албании, Греции и Северной Македонии. Это одно из старейших озёр Европы. Здесь обитает более 2000 видов рыбы, птиц и млекопитающих. Сегодня уровень воды в нём примерно на восемь метров ниже, чем был в конце 70-х годов.

[Александр Илиевски, местный житель]:

«Я вырос в этой деревне. Мы постоянно прыгали с причала в воду. В 2018 году мы много с него прыгали. Мы играли в мяч, но теперь, как видите, ситуация не очень хорошая. Вода ушла».

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Как показали снимки НАСА, с 1984 по 2020 годы озеро потеряло 7% площади своей поверхности и половину своего объёма.

[Ванчо Василевски, рыбак]:

«За последние два-три месяца озеро опустилось на 36 сантиметров. А за последние два-три дня – ещё на два-три сантиметра. Уровень упадёт ещё. Дожди не идут, зимой нет снега, реки мелеют. Только одна река впадает в озеро. Других источников воды нет. Это природная катастрофа».

Экологи говорят, что основные причины потери воды – это отсутствие дождей, испарение и чрезмерное использование воды для орошения.

[Драган Арсовски, биолог]:

«В истории уровень озера Преспа много раз опускался и поднимался, и оно выжило. Сохранилось много животных, много биоразнообразия. Но сейчас климат меняется. При этом мы не знаем, как с этим справиться, потому что привыкли к озеру таким, какое оно было до этого».

ООН предупреждает, что некоторые виды диких животных на озере находятся под угрозой исчезновения. Проблему усугубляют пестициды.

[Менде Пандевски, работник фермы]:«Они попадают в подземные воды, в озеро, распространяются повсюду и очень опасны для Преспы».

Согласно пробам, качество воды в некоторых районах озера в последние месяцы значительно ухудшилось.

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