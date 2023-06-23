Мирных жителей Судана убивают в то время, когда они бегут из Дарфура

Всё больше людей бегут из Дарфура – региона на западе Судана. Его атакуют ополченцы. При этом..
Дата загрузки: 2023-06-23
Насилие продолжается последние два месяца. В регионе действуют арабские кочевые племена. Они объединились с Силами оперативной поддержки – военной группировкой, которая борется за власть с армией Судана в столице.
Как сообщают благотворительные медицинские организации, из Западного Дарфура за последние дни бежало уже около 15 тысяч человек. Также они зафиксировали случаи убийств и изнасилований.
По оценкам ООН, разразившаяся в апреле война вынудила покинуть свои дома более 2,5 миллионов человек. В основном, из столицы. Но также был затронут Дарфур, который уже два десятилетия охвачен военным конфликтом. Около 600 000 человек перебрались в соседние страны, в том числе более 155 000 бежали из Дарфура в Чад.
[Мохаммед Хассан, правозащитник]:
«Хуже всего то, что тела жертв не вывозят. Они лежат на дорогах и в домах. Люди всё ещё страдают от нехватки еды, лекарств и воды».
Есть тревожные признаки того, что в отношении жителей Дарфура повторят те же зверства, которые в 2003 совершали ополченцы «Джанджавид». Именно они помогли властям подавить мятеж неарабских группировок. Тогда более 300 000 человек были убиты и 2,5 миллиона покинули свои дома.
Конкуренция за землю – главная причина конфликта в Дарфуре. Деревни в районе города Эль-Генейна до 2003 года были заселены масалитами. После начала конфликта там поселились арабские племена.
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