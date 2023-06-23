Температура воздуха в Пекине побила рекорд для июня

Температура в Пекине в четверг превысила 41 градус по Цельсию. Таким образом, 21 июня признали самым..
Дата загрузки: 2023-06-23
На север Китая вернулся зной, от которого жители столицы изнывали совсем недавно.
Метеостанция в южных пригородах Пекина зафиксировала температуру в 41,1 градуса по Цельсию около трёх часов дня. При этом в северо-восточных пригородах столицы температура поднялась до 41,8 градуса.
Предыдущий максимум для первого месяца лета был зарегистрирован 10 июня 1961 года, когда ртутный столбик достиг отметки в 40,6 градуса по Цельсию.
Пекин объявил оранжевое предупреждение об опасности, которое означает, что температура воздуха в ближайшие дни может достигать 39 градусов по Цельсию.
На площади в центре Пекина люди спасаются от жары в общественном фонтане, а также в тени больших зонтиков.
[Чэнь Сижуй, жительница Китая]:
«Никогда не думала, что в Пекине будет жарче, чем в Наньцзине. Самая высокая температура в Пекине превысила 40 градусов. Слишком жарко».
Туристка из соседней провинции Хэбэй говорит, что беспокоится об отключении электричества после перебоев в подаче электроэнергии в её родном городе в июне прошлого года.
[Хэ Цзяси, жительница Китая]:
«В прошлом году в середине июня, когда было так же жарко, отключали электричество, поскольку все в обед включали кондиционеры. Тогда был обесточен весь город».
Несколько дней назад волны жары уже обрушивались на регион. Пострадали крупные города Пекин и Тяньцзинь, а также провинции Хэбэй и Шаньдун на севере и востоке Китая.
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