Температура воздуха в Пекине побила рекорд для июня

Температура в Пекине в четверг превысила 41 градус по Цельсию. Таким образом, 21 июня признали самым..

Температура в Пекине в четверг превысила 41 градус по Цельсию. Таким образом, 21 июня признали самым жарким для этого месяца за всю историю наблюдений.

На север Китая вернулся зной, от которого жители столицы изнывали совсем недавно.

Метеостанция в южных пригородах Пекина зафиксировала температуру в 41,1 градуса по Цельсию около трёх часов дня. При этом в северо-восточных пригородах столицы температура поднялась до 41,8 градуса.

Предыдущий максимум для первого месяца лета был зарегистрирован 10 июня 1961 года, когда ртутный столбик достиг отметки в 40,6 градуса по Цельсию.

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Пекин объявил оранжевое предупреждение об опасности, которое означает, что температура воздуха в ближайшие дни может достигать 39 градусов по Цельсию.

На площади в центре Пекина люди спасаются от жары в общественном фонтане, а также в тени больших зонтиков.

[Чэнь Сижуй, жительница Китая]:

«Никогда не думала, что в Пекине будет жарче, чем в Наньцзине. Самая высокая температура в Пекине превысила 40 градусов. Слишком жарко».

Туристка из соседней провинции Хэбэй говорит, что беспокоится об отключении электричества после перебоев в подаче электроэнергии в её родном городе в июне прошлого года.

[Хэ Цзяси, жительница Китая]:

«В прошлом году в середине июня, когда было так же жарко, отключали электричество, поскольку все в обед включали кондиционеры. Тогда был обесточен весь город».

Несколько дней назад волны жары уже обрушивались на регион. Пострадали крупные города Пекин и Тяньцзинь, а также провинции Хэбэй и Шаньдун на севере и востоке Китая.

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