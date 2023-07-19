Колумбия: смертоносный оползень сошёл на деревню

В центральной Колумбии продолжаются поисково-спасательные работы на месте схода оползня. Сообщается уже о 15 погибших, и..
Дата загрузки: 2023-07-20
В центральной Колумбии продолжаются поисково-спасательные работы на месте схода оползня. Сообщается уже о 15 погибших, и под слоем грязи могут ещё находиться люди.
Оползень разрушил 22 дома.
[местный житель]:
«Это было неожиданно. Тяжело видеть в такой ситуации людей, с которыми общался всего минут за 20 до оползня».
[местный житель]:
«Мои дядя и тётя, мой второй дядя, моя племянница и её сыновья пострадали. Это жёстко».
Оползень сошёл в деревне Кветаме в провинции Кундинамарка в результате сильных дождей.
В поисковой операции участвуют спасатели, пожарные и военные, а также сотрудники Красного Креста.
Подобные бедствия для Колумбии – не редкость, особенно в горной местности. Здесь часто идут дожди, а дома строят без согласования с регулирующими органами.
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